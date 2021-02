В Китае запретили вещание Всемирной службы BBC

12.02.2021, 11:54, Новости дня

Национальная администрация радио и телевидения Китая (NRTA) запретила на территории страны вещание британского телеканала BBC World News. Об этом говорится на сайте ведомства.

В NRTA заявили, что BBC World News в своих репортажах, касающихся Китая, серьезно нарушил правила функционирования радио и телевидения, а также зарубежных спутниковых телеканалов.

Согласно заявлению, эти репортажи телеканала противоречили требованиям, чтобы новости были правдивыми и беспристрастными, а также они подрывали национальные интересы и национальное единство Китая.

“Национальная администрация радио и телевидения не позволяет BBC World News продолжать вещание в Китае и не примет его заявку на вещание в новом году”, – говорится в сообщении.

В BBC заявили, что разочарованы таким решением Китая.

BBC statement in response to Chinese ban of BBC World News pic.twitter.com/RpLwvW4OzO

— BBC News Press Team (@BBCNewsPR) February 11, 2021

Ситуацию прокомментировал и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в своем Twitter, назвав этот шаг “неприемлемым ограничением свободы СМИ”.

China’s decision to ban BBC World News in mainland China is an unacceptable curtailing of media freedom. China has some of the most severe restrictions on media & internet freedoms across the globe, & this latest step will only damage China’s reputation in the eyes of the world.

— Dominic Raab (@DominicRaab) February 11, 2021

Решение о блокировке было принято спустя неделю после того, как британский медиарегулятор отозвал лицензию на вещание китайского государственного телевидения на территории Великобритании, отмечает BBC.

Как подчеркивает канал, в отношениях между Лондоном и Пекином в последнее время возросла напряженность, главным образом из-за событий в Гонконге, Британия осудила действия Китая, направленные на ограничение автономии Гонконга, и предложила гражданство потенциально значимому числу жителей этого города – бывшей британской колонии.

BBC – это британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация, запущенная в 1922 году. BBC вещает на 28 языках мира.

