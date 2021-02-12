Трамп мог перенести COVID-19 значительно хуже, чем сообщалось – СМИ

12.02.2021, 11:54, Новости дня

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Состояние президента США Дональда Трампа в то время, когда он болел коронавирусной инфекцией COVID-19, могло быть более серьезным, чем сообщалось ранее. Об этом 11 февраля сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники.

По данным собеседиков, уровень кислорода в крови Трампа снизился до отметки 80, в то время как тяжелым при COVID-19 считается состояние, когда сатурация снижается до 90.

Также несколько человек из его окружения полагали, что его нужно подключать к аппарату искусственной вентиляции легких.

2 октября Трамп сообщил, что у него и его жены Меланьи подтвержден COVID-19. Перед этим коронавирус выявили у тогдашней советницы президента Хоуп Хикс. Президент и первая леди планировали оставаться в Белом доме во время лечения, но к вечеру его госпитализировали. На такую меру пошли из “избытка осторожности”, заявили в администрации Трампа.

Телеканал CNN сообщил 3 октября, что следующие 48 часов могут стать критическими для Трампа, жизненно важные показатели президента “были тревожными”, заявил собеседник журналистов.

В ночь на 6 октября Трамп вернулся в Белый дом. Его лечащий врач Шон Конли заявлял, что основные показатели жизнедеятельности президента, в частности уровень насыщения крови кислородом, в норме.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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