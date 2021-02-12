Мнение: Срочно, гиперлупа не будет! 566 новых локомотивов не Илона Маска!

12.02.2021, 11:46, Разное

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Я обожаю делать ролики про производство в России, про армию – но еще больше люблю сюжеты про железные дороги. Во-первых, у меня в детстве была такая, во-вторых, сейчас в чулане лежит, я ее купил, чтобы сделать макет, но руки не дошли – а дорогая классная, ПИКО, если кто понимает, советская, раритетная.

И, конечно, просто смотреть, что сейчас происходит в стране – это тоже клево. Ведь это креаклам в коротких носочках, кто меряет жизнь доступностью смузи и барбершопов – не понять, какие возможности для экономики дает "железка". Им подавай гиперлуп, господа гусары, молчать. А на самом деле – это просто шикарно.

В общем, давайте уже о главном – на УспехРашаТВ вышел новый ролик про РЖД! Добро пожаловать!

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Счастья вам.