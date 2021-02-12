Лавров призвал готовиться к прекращению отношений России и Евросоюза

12.02.2021, 11:38, Разное

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве готовы к разрыву отношений с Европейским союзом. Глава МИД обратил внимание, что Россия не хочет находиться в изоляции, но это может оказаться необходимым.

“Мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому.

Хочешь мира – готовься к войне”, – привёл дипломат знаменитую римскую цитату.

Лавров отметил, что такой сценарий возможен при введении очередных санкций. Если они ударят по ключевым отраслям российской экономики – отношения придётся разорвать, сообщает телеканал “360”.