 

Лавров призвал готовиться к прекращению отношений России и Евросоюза

12.02.2021, 11:38, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве готовы к разрыву отношений с Европейским союзом. Глава МИД обратил внимание, что Россия не хочет находиться в изоляции, но это может оказаться необходимым.

“Мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому.
Хочешь мира – готовься к войне”, – привёл дипломат знаменитую римскую цитату.

Лавров отметил, что такой сценарий возможен при введении очередных санкций. Если они ударят по ключевым отраслям российской экономики – отношения придётся разорвать, сообщает телеканал “360”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Хайди Клум и Сил пришли к соглашению по поводу отъезда их детей в Германию

22.01 / Мнение: Не ведитесь: фейковые новости о музеях

18.08 / Мнение: Письмо: “99% не цепляют”

07.08 / Рабочий день депутатов Госдумы России сократят для снижения вреда

29.06 / Мнение: Письмо: “Убрать какие-то инфантильные мелочи”

07.07 / Запертые на островах участники “Дома-2” из-за коронавируса не могут вернуться

16.07 / Мнение: Какую часть тела Китай показал США?

11.01 / Арман Давлетяров решил выйти из зоны комфорта и покидает канал «Муз-ТВ»

10.11 / Мнение: Капитуляция

26.08 / Мнение: На смерть троллейбуса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска