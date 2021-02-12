Продолжительный декретный отпуск благотворно влияет на здоровье женщин — исследование

12.02.2021, 11:36, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



1

минута

Исследование возглавила экономист Университета Джорджии Меган Скира (Meghan Skira). Она проанализировала состояние здоровья женщин в Норвегии, родивших до 1977 года, когда был принят закон об оплачиваемом отпуске по беременности и уходу за ребенком, и после. Сегодня в этой стране матерям предоставляется 46 недель отпуска с сохранением 100% зарплаты, либо 56 недель при условии выплаты 80%. Скира сосредоточилась на изучении долгосрочных последствий этой социальной реформы.

Ученый в первую очередь оценивала биометрические данные участниц исследования: индекс массы тела, артериальное давление, уровень холестерина, диабетический статус, а также состояние их психического здоровья и вредные привычки. Результаты убедительно доказали пользу декретного отпуска: у матерей, которые получили возможность находиться в декрете, ИМТ был на 2,5-3% ниже по сравнению с женщинами, родившими до принятия закона об оплачиваемом декретном отпуске. У них был на 10% меньше риск развития гипертонии, они реже курили (16-18%) и больше занимались спортом (14-20%). В целом, эти женщины были значительно здоровее вплоть до 40 лет.

Примечательно, что наибольшую пользу оплачиваемый декрет принес женщинам с невысоким уровнем дохода, которые до принятия закона не могли себе позволить долго сидеть в отпуске с ребенком за свой счет. В то же время анализ финансового положения участниц исследования не выявил больших изменений в доходах и занятости у женщин до и после социальной реформы. Меган Скира считает, что благотворный эффект декрета заключается в первую очередь в снижении уровня стресса, возможности физического и морального восстановления, а также грудное вскармливание, очень важное как для матери, так и для малыша.

«Наши результаты показывают, что наличие оплачиваемого отпуска дает важные преимущества для здоровья матерей до 40 лет», – заключила автор исследования.