Мнение: Рязанский сахар-2

12.02.2021, 11:20, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Террористы, подконтрольные запрещенной в РФ организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"), готовят боевиков для совершения преступлений в различных городах России в местах проведения массовых уличных акций, сообщили источники в правоохранительных органах.

"Получена информация о том, что главари террористического альянса "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана решением Верховного суда РФ террористической организацией 20 мая 2020 года) нацелили своих сторонников на совершение преступлений в различных городах России в местах проведения массовых уличных акций.

От создателей шоу "Рязанский сахар" можно ожидать чего угодно. В том числе и терактов. Люди для них – пыль. Кстати, это не гипотетическая вероятность. Если вспомнить хабаровские протесты, то там тоже доблестные борцы с терроризмом задержали какого-то страшного боевика с соответствующим инвентарем. Причем инвентарь на фотографиях выглядел как с иголочки, буквально час назад со склада, разве что накладную не приложили с подписью нач.склада. Интересно, как сложилась судьба задержанного, как он там поживает?

Террористам (хотя, конечно, вопрос – кто они на самом деле) здесь широкий простор. Можно сделать предупредительный теракт, можно взорвать протестующих, а можно заодно прихватить и ОМОН. Каратели для тех, кто будет отдавать приказы – тот же расходный материал, которого совершенно не жалко. Что бы они на этот счет себе не придумывали.

В общем, вероятность терактов в ходе протестов выглядит не нулевой. А профит от этого вполне очевиден: пропагандистские помойки немедленно возьмут на вооружение тезис: "Вот если бы вы не выходили на улицу, то террористам не было бы кого взрывать". И организаторам протестов можно будет вменять не травоядную статью про нарушение санитарных норм, а полновесное пособничество террористам. Да еще и международным.

—