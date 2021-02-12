 

Мнение: Рязанский сахар-2

12.02.2021, 11:20, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Террористы, подконтрольные запрещенной в РФ организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"), готовят боевиков для совершения преступлений в различных городах России в местах проведения массовых уличных акций, сообщили источники в правоохранительных органах.

"Получена информация о том, что главари террористического альянса "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана решением Верховного суда РФ террористической организацией 20 мая 2020 года) нацелили своих сторонников на совершение преступлений в различных городах России в местах проведения массовых уличных акций.

От создателей шоу "Рязанский сахар" можно ожидать чего угодно. В том числе и терактов. Люди для них – пыль. Кстати, это не гипотетическая вероятность. Если вспомнить хабаровские протесты, то там тоже доблестные борцы с терроризмом задержали какого-то страшного боевика с соответствующим инвентарем. Причем инвентарь на фотографиях выглядел как с иголочки, буквально час назад со склада, разве что накладную не приложили с подписью нач.склада. Интересно, как сложилась судьба задержанного, как он там поживает?

Террористам (хотя, конечно, вопрос – кто они на самом деле) здесь широкий простор. Можно сделать предупредительный теракт, можно взорвать протестующих, а можно заодно прихватить и ОМОН. Каратели для тех, кто будет отдавать приказы – тот же расходный материал, которого совершенно не жалко. Что бы они на этот счет себе не придумывали.

В общем, вероятность терактов в ходе протестов выглядит не нулевой. А профит от этого вполне очевиден: пропагандистские помойки немедленно возьмут на вооружение тезис: "Вот если бы вы не выходили на улицу, то террористам не было бы кого взрывать". И организаторам протестов можно будет вменять не травоядную статью про нарушение санитарных норм, а полновесное пособничество террористам. Да еще и международным.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.09 / Младший сын Елены Малышевой женился в США на русской девушке

07.02 / Ставропольские бездомные, нашедшие на свалке экскаватор, соорудили бункер

16.09 / Мнение: СВР о “народных протестах” и Тихановской

25.01 / Никита Ефремов о сериале “Полет”, работе с отцом Михаилом Ефремовым и раздельных каникулах с Марией Иваковой

03.08 / Анжелика Варум дала концерт на собственном участке

21.08 / Ответный удар: отец Бритни Спирс Джеймс намерен оспорить решение певицы об опеке

08.12 / Джиджи Хадид показала интерьер комнаты их с Зейном Маликом дочери

09.07 / Китайская компания завершила проходку нового перегонного тоннеля московского метро

04.07 / Раскрыты характеристики нового ударного вертолета Ми-28НМ

19.12 / Собчак показала на фото полную Ксению Бородину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска