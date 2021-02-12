Звезда “Чудо-женщины” и “Девичника в Вегасе” Кристен Уиг вышла замуж

12.02.2021, 11:18, Разное

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Актриса Кристен Уиг, известная ролями в картинах “Девичник в Вегасе” и “Охотники за привидениями”, а также участию в скетч-шоу “Субботним вечером в прямом эфире”, и ее бойфренд и коллега Эви Ротман поженились. Об этом скрытная Кристен сообщила лично, приняв участие в шоу Говарда Стерна.

Мы находимся там, где находимся, и трудно не ощущать, сколько ужаса и борьбы вокруг. Мне очень повезло, что дома меня ждут двое детей и мой муж. Они изменили мою жизнь, и каждый день делают ее лучше,

– заявила Кристен. О ее романе с Ротманом стало известно в 2016 году, когда они были замечены вместе на Гавайях. В июне 2020 года появились сообщения о том, что они стали родителями – близнецов паре родила суррогатная мать.

Кристен Уиг47-летняя актриса не сообщила прессе о помолвке с Ротманом – этот факт стал известен благодаря папарацци, которые летом 2019 года сфотографировали Уиг с кольцом на безымянном пальце. Ранее Кристен признавалась, что не верит в институт брака.

Я думаю, женщины оказывают давление друг на друга в этом вопросе и, может быть, даже большее, чем общество в принципе. Если ты единственная девушка на свадьбе, ты знаешь, что кто-то точно спросит тебя, когда ты собираешься замуж,

– считала Кристен, которая уже была замужем – с 2005 по 2009 год за актером Хейсом Харгровом.

Эви Ротман