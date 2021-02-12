Захарова заявила об отходе Евросоюза от принципов демократии

12.02.2021, 11:10, Новости дня

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В российском МИД подвергли критике поддержку Евросоюзом решения властей Украины ввести санкции против оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Решение Евросоюза поддержать власти Украины – это отход от демократии. Во-первых, потому что они зажимают свободу слова. Во-вторых, потому что они пытаются выдать это за законные действия», – отметила Мария Захарова.

Накануне Европейский Союз назвал «законными усилия Украины по защите от манипуляции информацией, особенно учитывая масштабы кампаний по дезинформации из-за рубежа». Об этом говорится в совместном пресс-релизе по итогам заседания Совета ассоциации Украина – ЕС.

При этом результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, свидетельствуют, что 40,8% жителей Украины считают ошибкой закрытие телеканалов «112.Украина», ZIK и NewsOne, 34,6% сочли «запрет необходимым». Остальные опрошенные затруднились с ответом, либо отказались отвечать, передает РИА «Новости».

Участники опроса должны были выбрать, с каким из двух высказываний они согласны: первое – «запрет телеканалов «112.Украина», ZIK и NewsOne на Украине является необходимым шагом для защиты государства», второе – запрет этих каналов «является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан». В опросе, который проводили 5–7 февраля, приняли участие 2005 тыс. человек. На каждый вопрос отвечала примерно 1 тыс. респондентов. В опросе не участвовали жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский указом остановил эфирное вещание трех телеканалов, считающихся в стране оппозиционными: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения распространились также на региональные каналы телерадиокомпании «112 Украина» – «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», на компанию «Новости 24 часа», принадлежащую телеканалу NewsOne.