Нарышкин заявил о регулярно поступающих спецслужбам сигналах о планах террористов

12.02.2021, 11:10, Новости дня

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Сигналы о планах террористов по РФ поступают спецслужбам регулярно, был накоплен огромный опыт, страна достаточно надежно защищена от этого зла, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Так Нарышкин прокомментировал сообщение источников в правоохранительных органах о том, что запрещенная в РФ террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам» якобы нацелила сторонников «на совершение преступлений в различных городах РФ в местах массовых уличных акций», передает ТАСС.

Для этого, как сообщают источники, отбираются боевики из РФ или граничащих с ней стран.

«Сигналы о тех или иных замыслах, планах боевиков, террористов, членов террористических организаций мы получаем с определенной регулярностью. Но я хотел бы сказать, что у российских спецслужб, силовых структур, прежде всего Федеральной службы безопасности (ФСБ), накоплен огромный опыт борьбы с международным терроризмом, и справедливо сказать, что РФ достаточно надежно защищена от этого зла», – сообщил глава СВР.

Напомним, в июне 2020 года Верховный Суд признал террористической организацию «Хайят Тахрир аш-Шам», деятельность этой организации и «проводимая ею пропагандистская и иная работа» представляет серьёзную угрозу национальным интересам России, социальной и политической стабильности, жизни и здоровью граждан.