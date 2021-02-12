 

Нарышкин назвал верными заявления МИД о связи российской оппозиции с Западом

12.02.2021, 11:10, Новости дня
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МИД не ошибается и не преувеличивает, когда информирует о связи российской несистемной оппозиции с Западом, сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

По его мнению, людей, сотрудничающих с иностранными спецслужбами, нельзя называть оппозиционерами, «должен употребляться другой термин». Так Нарышкин прокомментировал заявления МИД о том, что российская несистемная оппозиция напрямую работает с Западом.

Также Нарышкину был задан вопрос, располагает ли разведка фактами сотрудничества организаторов несогласованных митингов с иностранными спецслужбами, передает РИА «Новости».

«Министерство иностранных дел РФ в своих комментариях не ошибается и не преувеличивает. Лишь могу добавить к сказанному, что те, кто идет на преступные сделки со спецслужбами стран, которые проводят по отношению к РФ враждебную политику, они не называются оппозиционерами. Здесь должен употребляться другой термин», – сказал Нарышкин.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя планы сторонников Алексея Навального о возобновлении незаконных акций протеста, заявила, что такое решение было принято после встречи с постоянными представителями стран НАТО. Она также заявила, что подготовка к акции ведется по методичкам США.



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