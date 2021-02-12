Эффективность «Спутника V» равноценна победе кремлёвской «мягкой силы»

12.02.2021, 11:08, Новости дня

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Ангела Меркель заявила, что будет рада поставкам российской вакцины, если её одобрят европейские регуляторы, однако такая открытость резко контрастирует с напряжённостью между Россией и ЕС на других фронтах. Как пишет The Washington Post, в Брюсселе всё внимание приковано к визиту в Москву руководителя внешней политики ЕС Жозепа Борреля, который «отправился туда с требованием освободить Навального и оливковой ветвью мира, но вернулся униженный». Поэтому, считает автор материала, стоит задуматься, нужно ли соглашаться на российскую вакцину, ведь в таком случае это будет означать победу кремлёвской «мягкой силы».



Reuters

Не так давно разговоры о российской вакцине от коронавируса вызывали насмешки, однако сегодня препарат «Спутник V» начинает доказывать, что может принести РФ глобальный успех. Как пишет The Washington Post, использовать российскую вакцину разрешили более чем в десятке стран, а после того, как свою печать одобрения поставил журнал Lancet, их примеру последуют и другие. «Спутник V» намного дешевле западных вакцин-конкурентов и не требует ультранизкой температуры для хранения, что облегчает распределение российской вакцины в развивающемся мире.

По мнению автора статьи, данное событие равноценно «победе кремлёвской «мягкой силы», а таких побед Москва добивается довольно редко.

«Это действительно говорит кое-что о качестве российской науки и её приверженности моральным принципам, хотя многие относятся к ней с пренебрежением и высокомерием, называя её одряхлевшей, устаревшей, слабой, недостаточно финансируемой. Мы слишком привыкли заявлять, что стоящие российские учёные уехали из РФ на более высокооплачиваемую и привлекательную работу в Европу и Северную Америку. Но последние события полностью опровергают такую точку зрения», — говорит Стивен Моррисон, работающий директором Центра глобальной политики в области здравоохранения при Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

И хотя эксперты считают, что это достижение может быть своего рода «аномалией» и отнюдь не предвещает ренессанс российской науки, но нельзя не признать, что Владимир Путин в последние годы реализует масштабную национальную стратегию в области научных исследований, вкладывая инвестиции в университеты и научные лаборатории. И разработка российской вакцины может быть подтверждением правильности такого курса.

Правительства многих стран начали приобретать «Спутник V». Уже запущены в действие планы массового производства российской вакцины в Индии, Турции, Бразилии и Южной Корее. Шесть стран Латинской Америки, начиная с Аргентины, приступили к вакцинации своих граждан.

Но, пишет автор материала, пожалуй, главным призом, по крайней мере, с точки зрения геополитики, для РФ является Европа. Страны ЕС, страдающие он недостатков производства и провалов с закупками, в вакцинации населения серьёзно отстают от США и Британии. На этой неделе Венгрия утвердила «Спутник V» и получила 40 тыс. доз этой вакцины. Канцлер Германии Ангела Меркель также заявила, что будет рада поставкам российской вакцины в ЕС, если её одобрят европейские регуляторы.

Однако, продолжает издание, такая открытость резко контрастирует с напряжённостью между Россией и ЕС на других фронтах. В Брюсселе всё внимание приковано к визиту в Москву руководителя внешней политики ЕС Жозепа Борреля, который «отправился туда с требованием освободить Навального и оливковой ветвью мира, но вернулся униженный».

«Этот визит, отмеченный выдворением из РФ трёх дипломатов ЕС из-за их предполагаемого участия в протестах в поддержку Навального, стал такой ужасной катастрофой, что Боррель, похоже, пересмотрит свою позицию по введению санкций против РФ за отравление и арест этого активиста. Отвечая в пятницу на пресс-конференции на вопрос о карательных мерах ЕС, Боррель сказал, что их не будет. Но уже во вторник позиция Борреля изменилась. Дипломат заявил, что предложит меры, которые могут включать санкции», — написал журналист The Washington Post Майкл Бирнбаум.

Как заключает издание, критики Кремля хотят, чтобы Джо Байден и его союзники в Европе заняли твёрдую позицию против России. Как выразился Гарри Каспаров, Запад должен «прекратить действия, дающие Путину и другим авторитарным режимам рычаги влияния и легитимность, такие как торговые сделки, членство в организациях и так далее. Читать диктаторам нотации о правах человека бессмысленно, если вы берёте их газ, нефть и деньги». Однако, задаётся вопросом автор материала, а что тогда в таком случае делать с вакциной?