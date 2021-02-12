Шпионские гаджеты из музея КГБ выставляют на аукцион в Беверли-Хиллз

12.02.2021, 11:08, Новости дня

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Более 400 уникальных лотов эпохи холодной войны, включая различный шпионский реквизит агентов КГБ, а также дневник Че Гевары и письма Фиделя Кастро, можно будет приобрести на аукционе в Беверли-Хиллз. По мнению организаторов аукциона, изобретатели этих миниатюрных «шпионских гаджетов» фактически проложили дорогу ко многим современным техническим новинкам, включая смартфоны и другие устройства.

Пепельница с микрофоном, помада-пистолет или зуб с ядом — эти устройства использовали настоящие секретные агенты! Сегодня это экспонаты коллекции Музея шпионажа КГБ, выставленные на торги, которые организовал дом Julien’s Auctions.

Необычный аукцион реликвий времён холодной войны пройдёт 13 февраля в Беверли-Хиллз. В числе лотов, например, копия зонтика, уколом которого в 1978 году предположительно был отравлен болгарский диссидент Георгий Марков.

КОДИ ФРЕДЕРИК, организатор аукциона: Изобретатели этих вещей — пионеры миниатюризации! Мы можем видеть маленькие камеры, микрофоны, передатчики. Эта технология лежит в основе современных разработок: у нас у всех уже появились телефоны, оснащённые камерами и микрофонами.

Среди лотов — пачка сигарет Marlboro со встроенным фотоаппаратом. Предмет был на вооружении советских разведчиков, а позже принадлежал ФСБ. Его оценочная стоимость — 1200 долларов.

Во столько же оценили зуб с цианидом. Его разработали так, чтобы при укусе определённым образом захваченный врагами шпион мог принять яд и избежать пыток и разглашения секретной информации.

Шифровальные машины, жучки и радары, тайники… А также дневник Че Гевары, письма Фиделя Кастро, различные правительственные документы — на аукционе можно приобрести свыше 400 уникальных лотов.

Дата выхода в эфир 10 февраля 2021 года.