 

Яблоки оказывают влияние на развитие и производство новых клеток мозга

12.02.2021, 11:06, Разное
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Ученые установили, что яблоки благоприятно влияют на развитие клеток мозга. В них содержатся фитонутриенты, стимулирующие деление клеток в разделах мозга, ответственных за обучение и память.
Исследованием совместно занимались исследователи из австралийского Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний, расположенного в Дрездене. Эксперты отметили, что ранее они уже наблюдали как ресвератрол, содержащийся в красном винограде, оказывал влияние на разные органы. Однако в этот раз специалисты обнаружили похожие свойства у фитонутриентов: кверцетина и дигидроксибезойной кислоты (DHBA). Они характерны для яблок.

Фитонутриенты добавлялись в стволовые клетки мозга мышей, после чего в них стало генерироваться больше нейронов, а также улучшилась защита от гибели. Ученые допускают, что при комбинировании фитонутриентов с другими веществами положительный эффект будет усиливаться. Сам наблюдаемый эффект эксперты сравнили с известным стимулом нейрогенеза, возникающим после выполнения физических упражнений.

Источник: ria.ru



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