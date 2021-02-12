Компания Infiniti показала новое поколение кроссовера QX60

12.02.2021, 11:04, Новости дня

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Японская компания Infiniti официально анонсировала обновленный кроссовер Infiniti QX60.

Пользователи уже сейчас могут рассмотреть новинку на тизерных изображениях, а также получить некоторые подробности о технической начинке. Под капотом использовали 3,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 295 л.с. Также значится, что новинка имеет 9-ступенчатую коробку передач. Для удобства эксплуатации внедрили режимы езды – Standard, Eco, Snow, Sport и Personal, предполагающие настройку трансмиссии и других узлов.

Что касается внешнего вида нового кроссовера, то он перенял ряд деталей от ранее показанного концепта Inifiniti QX60 Monograph. Официальная премьера паркетника состоится в нынешнем году.