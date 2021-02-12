 

Путин заявил пропагандистке Симоньян, что “не бросит Донбасс”

12.02.2021, 11:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент РФ Владимир Путин во время общения с главными редакторами российских СМИ 10 февраля заявил, что “не бросит” Донбасс. Об этом сообщает “Коммерсантъ”.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян рассказала Путину, что посещала временно оккупированные Донецк и Луганск.

Она заявила, что “в 2014 году была “русская весна”, и не пора ли наступить “русскому лету”.

Путин ответил ей, что это “вопрос сложный и важный” и что он, как президент, может принимать такие решения “только в интересах всех россиян и опираясь на то обстоятельство, что это касается их всех”.

Симоньян переспросила: “Но мы же не бросим Донбасс?”.

“Нет, Донбасс не бросим”, – ответил Путин.

27 января российская пропагандистка Симоньян, ее муж, ведущий Тигран Кеосаян, а также главный редактор радио “Говорит Москва” Роман Бабаян приехали в оккупированный Донецк. Член украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Денис Казанский сообщал, что они прибыли на оккупированные территории Украины для проведения форума “Русский Донбасс”.

После этого в МИД заявили, что будут инициировать запрет на въезд Кеосаяна в Украину. Симоньян и Бабаян уже невъездные в страну. Сам форум украинские дипломаты связали с попытками воспрепятствовать мирной реинтеграции оккупированных территорий.

28 января, выступая на форуме в оккупированном Донецке, Симоньян заявила, что “люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью огромной, великой, щедрой родины”. “Вы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой”, – сказала пропагандистка.

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление Симоньян, подчеркнул, что “на повестке дня такого вопроса нет”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / “Корольов / Королев”. Маск пригласил семью советского конструктора на следующий запуск SpaceX

25.08 / Медики предупредили о негативных последствиях коронавируса у детей

29.06 / Le Monde – Япония намерена пересмотреть условия военного сотрудничества с США

14.10 / Медведев предложил бесплатно выдавать лекарства по рецептам врачей

25.12 / Для iPhone 12 вскоре начнут отгружать OLED-экраны BOE

02.10 / Россия и Китай не поддерживают усилия США по ядерному разоружению

11.01 / Роскомнадзор проверяет возможную утечку персональных данных с сайта Hyundai

01.10 / Захарова заявила о превращении Украины в «полицейское государство»

29.09 / После акции в поддержку BLM на «Формуле-1» запретили политику

11.11 / В Ереване задержаны около 130 участников митинга оппозиции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска