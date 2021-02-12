Путин заявил пропагандистке Симоньян, что “не бросит Донбасс”

12.02.2021, 11:00, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин во время общения с главными редакторами российских СМИ 10 февраля заявил, что “не бросит” Донбасс. Об этом сообщает “Коммерсантъ”.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян рассказала Путину, что посещала временно оккупированные Донецк и Луганск.

Она заявила, что “в 2014 году была “русская весна”, и не пора ли наступить “русскому лету”.

Путин ответил ей, что это “вопрос сложный и важный” и что он, как президент, может принимать такие решения “только в интересах всех россиян и опираясь на то обстоятельство, что это касается их всех”.

Симоньян переспросила: “Но мы же не бросим Донбасс?”.

“Нет, Донбасс не бросим”, – ответил Путин.

27 января российская пропагандистка Симоньян, ее муж, ведущий Тигран Кеосаян, а также главный редактор радио “Говорит Москва” Роман Бабаян приехали в оккупированный Донецк. Член украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Денис Казанский сообщал, что они прибыли на оккупированные территории Украины для проведения форума “Русский Донбасс”.

После этого в МИД заявили, что будут инициировать запрет на въезд Кеосаяна в Украину. Симоньян и Бабаян уже невъездные в страну. Сам форум украинские дипломаты связали с попытками воспрепятствовать мирной реинтеграции оккупированных территорий.

28 января, выступая на форуме в оккупированном Донецке, Симоньян заявила, что “люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью огромной, великой, щедрой родины”. “Вы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой”, – сказала пропагандистка.

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление Симоньян, подчеркнул, что “на повестке дня такого вопроса нет”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

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