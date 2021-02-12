 

Подготовка к госизмене. В Офисе генпрокурора рассказали о делах Козака и Медведчука

12.02.2021, 11:00, Новости дня
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Служба безопасности Украины расследует несколько дел в отношении народных депутатов от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос “РБК-Украина”, опубликованном 11 февраля.

Агентство запросило информацию, есть ли у правоохранительных органов уголовные производства, касающиеся финансирования терроризма со стороны Козака и Медведчука, и повлияли ли они на введение санкций против телеканалов “112 Украина”, ZIK и NewsOne.

Из ответа следует, что Главное следственное управление СБУ с июля 2019 года расследует дело по ч. 1 ст. 111 (подготовка к государственной измене), ч. 3 ст. 206-2 (завладение корпоративными правами юридических лиц для создания медиаресурса), ч. 3 ст. 209 (легализация преступных доходов) Уголовного кодекса.

Также ведется расследование по факту возможной причастности бенефициарных владельцев ряда украинских медиаресурсов к финансированию оборонного комплекса РФ. Это дело возбуждено по ч. 2 ст. 258-5, то есть “финансирование терроризма”.

“По результатам проведения полного и всестороннего досудебного расследования, а также проведения ряда следственных (розыскных) действий в уголовном производстве будет принято решение в соответствии с требованиями закона”, – сообщил ОГП.

При этом прокуратура отказалась сообщить о влиянии данного уголовного дела на введение санкций, сославшись на тайну досудебного расследования.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne. По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк.

Блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, говорила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Козак приобрел NewsOne и “112 Украина” в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это “одна история” в контексте владения украинскими телеканалами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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