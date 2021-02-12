 

Мясников назвал отступление коронавируса временным: Никуда уже не уйдет

12.02.2021, 10:44, Разное
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По мнению доктора, отступление коронавируса – это временное явление. Спад по заболеваемости, который сейчас наблюдается, связан с волнообразным течением инфекции. Зачастую такое явление наблюдается каждые три месяца. Спад сменяется подъемом и наоборот.

Александр Мясников в очередной раз напомнил, что коронавирус останется в мире навсегда. Просто спустя некоторое время он перестанет быть новым. “Коронавирус никуда уже не уйдет. Их было четыре [разновидности], стало пять”, – написал эксперт в своем телеграм-канале.

Также врач отметил, что приход новой инфекции всегда сопровождался вспышкой вирусных заболеваний, передает “Радио 1”. Защитить себя от коронавируса могут только те, кто ведет здоровый образ жизни и вакцинируется, считает Мясников. Мол, таким образом укрепляется иммунитет.

Напомним, за все время в России было зафиксировано свыше четырех миллионов случаев заражения коронавирусом, из них с выздоровлением – более 3,5 миллиона. От ковида скончались 78 687 человек. За последние сутки в стране было обнаружено 15 038 случаев заражения этой инфекцией. Количество летальных исходов – 553.



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