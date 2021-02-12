 

В Госдуме ответили на условие США для отмены санкций против России: Нечем пугать

12.02.2021, 10:44, Разное
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Политкоординатор миссии США при ООН Родни Хантерт накануне заявил, что санкции будут действовать, пока Россия не откажается от своей позиции по Крыму и Донбассу. Также он потребовал, чтобы Москва начала соблюдать все минские договоренности и вывела войска с территории Донбасса.

На слова американского представителя отреагировали в Госдуме. Депутат Руслан Бальбек отметил, что нападки были всегда. По его словам, Крым останется в составе России, несмотря ни на какие угрозы. “Если честно, Вашингтону нас уже и пугать нечем”, – приводит его слова РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что Москва не нуждается в консультациях Вашингтона. Отношения России и Америки улучшатся только тогда, когда последняя перестанет вмешиваться чужие внутренние дела. “Все эти окрики из США – это работа на публику”, – выразил мнение Бальбек.

Напомним, Крым был присоединен к России в начале 2014 года после референдума. Власти Украины по-прежнему считают полуостров временно оккупированной территорией и намерены вернуть его. В России же утверждают, что голосование было открытым и демократическим.

Ранее “Дни.ру” написали, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) официально признал Крым российским. В то же время Большая палата отказалась рассмотреть вопрос законности присоединения полуострова с точки зрения международных норм. Все подробности – в этом материале.



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