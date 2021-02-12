Министр по одиночеству появился в Японии

12.02.2021, 10:17, Новости дня

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Премьер-министр Японии Есихидэ Суга принял решение ввести должность министра по борьбе с одиночеством и изоляцией на фоне роста числа самоубийств во время пандемии.

Пост занял министр по региональному развитию Тэцуси Сакамото, который также курирует вопрос борьбы со снижением рождаемости. Он будет совмещать две должности, передает ТАСС.

«Что касается цели этого назначения, то речь идет о решении общественных проблем, которые проявляются в том числе из-за старения общества с низкой рождаемостью. Также сюда относится проблема самоубийств, в первую очередь среди женщин и молодежи», – сказал генсек кабмина Кацунобу Като.

По его словам, в период пандемии в стране обострилась проблема одиноких людей. В прошлом году число самоубийств в Японии увеличилось впервые за 11 лет. Ученые считают, что уровень стресса повысился в период пандемии из-за отсутствия занятости, повышенной нагрузки по уходу за детьми и домом и замкнутости пространства.

Пост министра по одиночеству уже существует в Великобритании с 2018 года. Его обязанности были возложены на действующего на тот момент замминистра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч.