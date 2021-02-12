 

Лавров заявил о готовности РФ к разрыву отношений с ЕС

12.02.2021, 10:17, Новости дня
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Россия готова к разрыву отношений с Брюсселем, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик, сообщил глава министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Исходим из того, что мы готовы. В случае если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне», – сказал Лавров, передает РИА «Новости» со ссылкой на эфир YouTube-канала Соловьев Live.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Боррель провалил свою миссию в Москве. 



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