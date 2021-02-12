Путин поздравил буддистов с Новым годом

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12.02.2021, 10:16, Новости дня
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Президент Владимир Путин направил буддистам поздравление с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца, отметив, что этот праздник наполняет сердца людей радостью и надеждой.

«Поздравляю вас с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца. Этот замечательный праздник, который на протяжении столетий широко и торжественно отмечают представители разных народов нашей страны, символизирует пробуждение природы, наполняет сердца людей радостью и надеждой, вдохновляет на добрые дела», – передает РИА «Новости» текст поздравления.

По словам российского лидера, буддийская община РФ бережно хранит и передает из поколения в поколение древние религиозные, духовные традиции предков, их уникальные устои и обычаи, своими самобытными, содержательными просветительскими, благотворительными инициативами обогащает культурную, общественную жизнь нашего многонационального Отечества.

«В этот праздничный день желаю вам здоровья, счастья и благополучия», – заключил президент.



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