В США зарождается движение «Жизни азиатов важны» – азиатское сообщество «сыто по горло» участившимися нападениями на почве ненависти

12.02.2021, 10:16, Новости дня

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Резко участившиеся в прошлом году нападения на американцев азиатского происхождения на почве ненависти не на шутку встревожили азиатское сообщество страны, передаёт NBC News. По данным канала, многие представители азиатских диаспор призывают как власти, так и соратников принять активные меры для того, чтобы пресечь эти посягательства.

К другим новостям: количество нападений на американцев азиатского происхождения пугающим образом растёт на всей территории страны, от Калифорнии до Нью-Йорка. С подробностями — наш корреспондент Викки Нгуен, но предупреждаем: вы сейчас увидите страшные кадры.

В США произошла серия возмутительных нападений на граждан азиатского происхождения. Этот 84-летний житель Сан-Франциско родом из Таиланда погиб, упав на землю после толчка — и теперь целый хор голосов призывает людей объединиться и принять ответные меры.

МУЖЧИНА: Наше сообщество подверглось нападению.

Бродвейская актриса и певица Леа Салонга считает, что необходимо единым фронтом выступить против ненависти.

ЛЕА САЛОНГА: У нас уже есть движение «Жизни темнокожих важны», а теперь будет ещё и движение «Жизни азиатов важны». Такие нападения — это уродство, и люди подобным уже сыты по горло.

NBC News впервые сообщили о резко участившихся нападениях на американцев азиатского происхождения прошлой весной, после того, как организация Stop AAPI Hate («Положим конец ненависти против американцев азиатского происхождения и уроженцев тихоокеанских островов») национальную систему регистрации подобных посягательств. До сих пор они зафиксировали в общей сложности 2800 таких инцидентов.

РАССЕЛ ЧОН, сооснователь Stop AAPI Hate: Людей толкают, им выкрикивают оскорбления.

ВИККИ НГУЕН, корреспондент NBC News: Как следует поступить человеку, если он оказался жертвой или свидетелем подобного инцидента?

РАССЕЛ ЧОН: Повторюсь, нужно добраться до безопасного места. А кроме того, мы настоятельно рекомендуем людям обращаться в правоохранительные органы.

Нежелание части жертв сообщать о преступлениях, а также проблема языкового барьера на фоне усугубления насилия побудили нью-йоркскую полицию сформировать на долгосрочной основе профильную рабочую группу. Там говорят, что число преступлений на почве ненависти в отношении азиатов в прошлом году резко выросло, поднявшись от среднего уровня 3 в год до 27 в прошлом году.

СТЮАРТ ЛУ, командир рабочей группы по преступлениям на почве ненависти против азиатов полицейского управления Нью-Йорка: Мы задерживаем правонарушителей и проводим информационно-разъяснительную работу с местным населением, чтобы люди понимали, что мы рядом, мы пытаемся помочь, и нам не всё равно.

Выступая на нашем канале прошлым летом с ответами на вопросы избирателей, тогда ещё кандидат в президенты США Джо Байден пообещал, что будет бороться с расизмом — а в прошлом месяце он объявил о конкретных шагах.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Я в скором времени дам федеральным агентствам указание развернуть борьбу с ксенофобией. Подобное недопустимо, и поступать так — это не по-американски.

ВИККИ НГУЕН, корреспондент NBC News по расследованиям и потребительскому рынку: Китайский новый год в нынешнем году будут праздновать в ближайшую пятницу, и многие представители азиатского сообщества надеются, что по такому случаю будут предприняты дополнительные шаги, направленные на пресечение таких нападений, которые продолжают происходить.

Дата выхода в эфир 11 февраля 2021 года.