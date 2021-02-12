Из-за пандемии северокорейский режим может удушить себя сам

12.02.2021, 10:16, Новости дня

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Хотя Пхеньян продолжает утверждать, что в КНДР не было выявлено ни единого случая коронавирусной инфекции, косвенные свидетельства говорят о том, что это ложь — а система здравоохранения Северной Кореи, между тем, с вспышкой такого заболевания не справится, пишет внештатный обозреватель NBC на сайте канала. По мнению журналиста, в прошлом из таких трудных ситуаций Пхеньян выручали другие страны, но на этот раз такое может не сработать: против северокорейских властей могут сыграть их собственные карантинные ограничения.



Reuters

Пандемия коронавируса фактически сформировала в Северной Корее такой режим санкций, о котором самые воинственные американские ястребы могли только мечтать: Пхеньян ещё год назад ввёл беспрецедентно жёсткие ограничительные меры, предполагающие, среди прочего, почти тотальное закрытие границ и полный запрет на посещение приграничных регионов для собственных граждан под угрозой «расстрела на месте», а руководство страны на таком фоне распространяет не имеющие никакого отношения к реальной науке утверждения — к примеру, о том, что вирус может распространяться через снег и выживать на наличных деньгах, пишет на сайте NBC News внештатный обозреватель канала Виктор Ча.

Такие «драконовские» методы на первый взгляд могут показаться вполне типичными для КНДР, однако в данном случае они отчасти оправданны: система здравоохранения Северной Кореи просто не сможет сдержать серьёзную вспышку заражения COVID-19, подчёркивает журналист. Официально северокорейские власти заявляют, что в стране не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, однако такие заявления только подтверждают, что режим очень боится, что даже самые строгие меры не смогут сдержать серьёзную вспышку заболеваемости, убеждён автор. О том, что патоген уже активно распространяется внутри КНДР, свидетельствует статистика по заражениям в граничащей со страной китайской провинции Цзилинь, где в конце января стали выявлять более 160 заражённых в день против 10-12 всего несколькими днями ранее — а значит, если коронавирус не пересёк границу до этого, он почти наверняка сделал это сейчас, отмечает обозреватель NBC.

Как пишет Ча, раньше опытные эксперты по Северной Корее в целом отметали любые гипотезы о том, что внутренние проблемы северокорейского режима могут в итоге спровоцировать серьёзные перемены, заставив народ вспомнить о том, какие тяготы и лишения им пришлось уже вынести от своих «диктаторов» — специалисты подчёркивали, что даже если режим и дойдёт до «точки невозврата», его выручат либо международные организации, либо союзный Китай, либо США, которые, не желая хаоса в стране, ослабят часть санкций. Между тем, сейчас из-за пандемии это просто невозможно, так как Пхеньян сам перекрыл собственные границы, напоминает он. По сути, пандемия заставила КНДР «по собственному почину превратиться в ещё более изолированный вариант себя же», что не только повышает вероятность краха режима, но и отрезало его от его обычных источников поддержки, разъясняет автор.

Во время прошлых пандемий Северная Корея сохраняла границы закрытыми на несколько месяцев дольше, чем Южная, не открывая их по многу месяцев после прекращения распространения вирусов — а это значит, что Пхеньян может остаться закрытым для мира до конца 2021 года и даже дольше, что опустошит и без того пострадавшую экономику страны и приведёт к огромным человеческим жертвам, предполагает Ча. По мнению журналиста, если в КНДР начнётся гуманитарный кризис, мир, скорее всего, попытается ей помочь, но сможет ли режим преодолеть свою «паранойю» и принять эту помощь — вопрос открытый.

Одна возможность выручить Северную Корею из беды может представиться совсем скоро: согласно первому предварительному прогнозу по распределению вакцин в рамках программы вакцинации Всемирной организации здравоохранения COVAX, КНДР может получить 2 миллионов доз антикоронавирусной вакцины в нынешнем году, констатирует автор. Однако этого объёма доз хватит для вакцинации лишь 10% населения страны, а к тому же для их получения Пхеньяну понадобится пустить к себе международных наблюдателей, чтобы те подтвердили, что прививки в первую очередь сделают медикам «на передовой», а не элите и военным, подчёркивает он. Наконец, так как страна отчаянно нуждается в помощи в Северной Корее может наконец возникнуть повод для расширения доступа к интернету — хотя бы для того, чтобы организовать подготовку медиков к вакцинации через онлайн платформы, пишет журналист

Как бы то ни было, помочь КНДР нужно как можно скорее, ведь в противном случае северокорейский режим может столкнуться с такими внутренними проблемами, отмахнуться от которых не получится даже у него, подытоживает автор.