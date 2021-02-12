Малышева назвала опасную ошибку россиян во время пандемии COVID-19

12.02.2021, 10:14, Разное

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Известный теледоктор Елена Малышева назвала главную проблему россиян во время пандемии COVID-19. По ее словам, большинство граждан не знают, имеется ли у них сахарный диабет, который осложняет течение коронавируса. Эта тема была затронута в рамках очередного выпуска программы «Жить здорово!».

Некоторые люди не хотят вакцинироваться от COVID-19, поскольку об эффективности созданных препаратов пока мало известно. Малышева предложила таким россиянам купить глюкометр и узнать свой уровень сахара в крови. Если показатель высокий, нужно начать принимать препараты для его снижения, тогда есть шанс на более долгую жизнь.

Обычно диабетикам назначают препарат метформин, который является недорогим. Малышева призналась, что если врач выписал именно такое лекарственное средство, то пациент может считать, что ему повезло. Результаты последних исследований показали, что метформин способен бороться с коронавирусной инфекцией. Если диабет компенсирован, снижается показатель летальных исходов, к тому же болезнь протекает более

легко.

Малышева напомнила, что метформин можно принимать только после консультации с врачом.

Источник: www.youtube.com