Давид Манукян завел собаку после расставания с Ольгой Бузовой

12.02.2021, 10:14, Разное

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Блогер Давид Манукян после расставания с Ольгой Бузовой завел себе собаку. Он попросил совета у подписчиков по поводу того, как назвать питомца.

Давид Манукян поделился с поклонниками маленькой радостью. Он испытывает счастье от того, что в его семье появился маленький друг. Артист выбрал щенка породы лабрадор.

Поклонники и коллеги по цеху порадовались за Давида Манукяна. Ведущая Эвелина Бледанс предложила назвать собаку Бузей. Она отметила, что блогер и певица являются прекрасными людьми. Пользователи также предложили варианты кличек Ролекс, Тэдди, Тео, Ричард и другие. Сам же рэпер пообещал позже рассказать, как назвал питомца.



Изображение взято с: Instagram @dava_m

Напомним, что Ольга Бузова объявила о расставании с Давидом Манукяном сразу же после своего дня рождения. Поклонники не ожидали такой новости, поскольку только недавно пара вернулась с отдыха на Мальдивских островах, где даже сыграла свадьбу по местным традициям. Оба артиста стараются не комментировать разрыв, то ведущая уже успела обвинить экс-возлюбленного в рукоприкладстве и изменах.

Источник: www.instagram.com