 

Сергей Чепчугов рассказал о роли тещи в разводе с женой

12.02.2021, 10:14, Разное
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Российский футболист и бывший вратарь московского клуба ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал, какую роль в бракоразводном процессе сыграла его теща. Он заявил, что именно она настраивала его жену против мужа и подтолкнула к такому решению.
Разлад в семье начался после рождения дочери. Сергей Чепчугов предлагал супруге нанять няню для ухода за ребенком, но жена Ксения хотела, чтобы воспитанием дочери занялась ее мама. В результате супруга футболиста целыми днями находилась на учебе, а спортсмену приходилось вторую половину дня сидеть дома с тещей.

По словам Сергея Чепчугова, теща фактически ему жену заменила, ведь с ней он проводил больше времени, чем с Ксенией. Футболист не выступает против того, чтобы родители помогали в воспитании детей, но жить они должны отдельно.

Кроме того, теща всегда влияла на супругу, отметил Сергей Чепчугов. Он полагает, что именно она надоумила Ксению инициировать бракоразводный процесс, поскольку в какой-то момент времени футболисту позвонила жена и заявила, что она уже собрала необходимые для развода документы. В суде весь процесс продлился 10 минут.

Источник: www.championat.com



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