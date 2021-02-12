Компания Chery представит в РФ обновленный кроссовер Tiggo 7 Pro

12.02.2021, 10:02, Новости дня

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Китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro в скором времени продемонстрируют в рестайлинговой модификации.

Предполагается, что новинка поступит на российский рынок уже в третьем квартале текущего года. Кроме того, дилеры также ожидают поступления компактного паркетника Chery Tiggo 4 Pro. Под капотом применят 1,5-литровый турбированный двигатель, который выдает 147 л.с. мощности. Также автомобиль оснащается шестиступенчатой роботизированной трансмиссией.

Что касается нового флагмана Chery Tiggo 8 Pro, то его выход состоится уже в марте, однако здесь сохранят прежний силовой агрегат на 1,6 литра с мощностью 186 л.с. Покупатели смогут выбрать версии кроссовера Chery Tiggo 8 Pro с передним или полным приводом.