 

В Украине из-за непогоды без света остаются более 80 населенных пунктов

12.02.2021, 10:04, Новости дня
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В Украине из-за сложных условий утром 12 февраля без света остаются 86 населенных пунктов, сообщили в пресс-центре Государственной службы  Украины по чрезвычайным ситуациям.

“По состоянию на 7.00 12 февраля в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты линии электропередач остаются обесточенными 86 населенных пунктов в шести областях, а именно: Львовская – 38, Одесская – 15, Сумская – 15, Киевская – семь, Черновицкая – семь и Закарпатская – четыре”, – говорится в сообщении.

Бригады облэнерго привлекли к восстановлению электроснабжения.

В Украине 12–14 февраля ожидают сложные погодные условия и морозы.12 февраля, в большинстве областей будет снег, метели, ночью в северных, Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях сильный снег. Температура в течение суток -6…-13 °С, в Карпатах около -20 °С.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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