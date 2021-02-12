В Украине из-за непогоды без света остаются более 80 населенных пунктов

12.02.2021, 10:04, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Украине из-за сложных условий утром 12 февраля без света остаются 86 населенных пунктов, сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

“По состоянию на 7.00 12 февраля в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты линии электропередач остаются обесточенными 86 населенных пунктов в шести областях, а именно: Львовская – 38, Одесская – 15, Сумская – 15, Киевская – семь, Черновицкая – семь и Закарпатская – четыре”, – говорится в сообщении.

Бригады облэнерго привлекли к восстановлению электроснабжения.

В Украине 12–14 февраля ожидают сложные погодные условия и морозы.12 февраля, в большинстве областей будет снег, метели, ночью в северных, Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях сильный снег. Температура в течение суток -6…-13 °С, в Карпатах около -20 °С.

—