Мнение: О крайне дорогостоящей ошибке Владимира Путина

12.02.2021, 10:04, Разное

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Ваше величество, это не преступление, это гораздо хуже! Это – ошибка…

Что можно возразить на это? Что не ошибается лишь тот, кто ничего не делает? Но в случае с российским президентом Владимиром Путиным именно его ничегонеделание, его добровольное затворничество в период пандемии стало главной ошибкой. Причём такой, за которую ещё долго предстоит расплачиваться всей России. Каждому россиянину, хочет он того, или нет.

Какова же цена?

МВФ опубликовал ежегодный отчёт по экономике РФ. Позитивного он увидел мало.

• В 2020 году российская #экономика сократилась на 3,6%. А в 2021 вырастет лишь на 3%. То есть восстановится российский ВВП только в 2022 году. Причём этот прогноз предполагает массовую вакцинацию населения ко II кварталу 2021 года и рост экспорта нефти в соответствии с планом смягчения квот в рамках соглашения ОПЕК+.

• После 2024 года российский ВВП будет расти лишь на 1,8% в год. То есть, не получится «обогнать и перегнать мир», ведь мировой ВВП растет с темпом около 3% в год;

• Среди основных рисков для экономики были отмечены вероятность более затяжной пандемии, замедление с распространением вакцин, угроза санкций и неопределенность с ценами на энергоресурсы.

Откуда такой пессимизм?

Из того, что Владимир #Путин, принимая решения об ответе на пандемию, допустил все ошибки из возможных. Фактически не была реализована ни задача сохранения экономики, ни задача сохранения жизни людей:

• подготовленный Правительством к 1 июня 2020 года план восстановления экономики присутствовал в публичном пространстве только однажды: на видеосовещании Владимира Путина с Михаилом Мишустиным в виде закрытой папки. После он дважды отправлялся на доработку, но в итоге так и не был представлен;

• отмена тотального локдауна весной проходила несистемно: работу разрешали только тем предприятиям, у которых был наиболее сильный лоббистский ресурс. В итоге целые отрасли остались на длительный срок и без возможности работать, и без поддержки;

• поддержка бизнеса и населения зачастую носила декларативный характер, а попытки получить помощь пресекались бюрократическими преградами;

• максимально консервативная финансовая политика на федеральном уровне сохраняется до сих пор: расходы ФНБ на поддержку бюджета в прошлом году в расчёте на душу населения оказались в 100 с небольшим раз меньше, чем расходы аналогичного фонда в Норвегии. При этом регионы были вынуждены для исполнения обязательств наращивать свой госдолг;

• деградация системы здравоохранения не позволила реализовать положительный эффект для здоровья людей от экономических ограничений. По данным МВФ, в период с марта по ноябрь 2020 года избыточная смертность (по оценке Депздрава Москвы на 98% это смертность от #коронавирус­а) составляет 1,6 тыс. человек на 1 млн. Хуже ситуация только в Испании. При этом в Австрии, где длительное время придерживались жёстких, но сбалансированных ограничительных мер вкупе с сильной господдержкой, избыточная смертность оказалась отрицательной;

И какова же цена всех этих ошибок?

Долгоиграющие последствия ошибочных действий в период пандемии приведут к сокращению ВВП на 2,5 п. п. в течение следующих 10 лет. Что вкупе с прогнозируемыми МВФ темпами экономического роста на среднесрочную перспективу обрекает Россию на очередной десятилетний #застой.

А чем обернулся такой застой для #СССР все помнят?

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