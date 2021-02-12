Мнение: Долг за унитаз

12.02.2021, 10:00, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ямал не дает забыть о себе, постоянно напоминает. Вот судебные прставы прислали весточку. Оказывается, я задолжал Ямалу 3000 рублей.

Это долг за унитаз, про который и Ургант рассказывал (с 0:50).

Да, у меня на руках были копии всех документов. Но суд потребовал оригиналы… В общем, проиграли мы суд.

Ну да ладно, бог с ним долгом. Заплатил.

В общем, не дает Ямал забыть про себя…

И не только меня. Экс-прокурор Ямала Александр Герасименко (на верхней фотографии), похоже, тоже прикипел к Ямалу. Его выпроводили из прокуратуры ЯНАО в Екатеринбург, потом уволили из органов прокуратуры. Но он снова вернулся в ЯНАО и устроился представителем губернатора ЯНАО в Тюменской областной Думе.

У меня сложилось твердое оценочное суждение, что не отпускает парня Ямал. Ему, видимо, жизненно необходимо оставаться в регионе и крепко держать за яйца ямальскую элиту.

Зачем ему это? Может, понимает, что за время работы на Ямале, Герасименко столько дел наворотил, что может оказаться в тюремной камере?