Двукратного чемпиона “Формулы-1” Фернандо Алонсо сбила машина

12.02.2021, 9:52, Разное

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Двукратного чемпиона “Формулы-1”, знаменитого испанского автогонщика Фернандо Алонсо сбила машина. 39-летний пилот был госпитализирован в больницу.

Инцидент произошёл в четверг неподалёку от города Лугано в Швейцарии. В момент происшествия Алонсо ехал на велосипеде. Врачи предполагают, что гонщик получил, как минимум, – перелом челюсти, но возможно наличие других переломов. Точный диагноз ему поставят после обследования в швейцарском Берне, сообщает РИА ФАН.