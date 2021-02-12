 

Сирийские боевики готовят теракты на митингах в России

12.02.2021, 9:52, Разное
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“Лидеры террористических формирований “Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар”, “Джамаат ат-Таухид валь-Джихад”, “Аджнад аль-Кавказ” и других структурно находящихся в “Хайят Тахрир аш-Шам” ведется подготовка наболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах”, – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

“Хайят Тахрир аш-Шам” – коалиция радикальных исламистских группировок. Ее возглавляют боевики запрещенной террористической организации “Джебхат ан-Нусра”.

Группировка насчитает около 20 тысяч боевиков. Они контролируют большую часть провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

Напомним, что 23 и 31 января в российских городах прошли несогласованные акции протеста. До этого в социальных сетях активно распространялись призывы к участию в незаконных митингах.



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