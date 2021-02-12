 

Кремль предоставит оппозиционным деятелям культуры бесплатный билет на пароход до Стокгольма

12.02.2021, 9:31, Разное
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Министерство культуры России выделит 50 млн рублей на организацию бесплатных пароходных рейсов по маршруту Санкт-Петербург – Стокгольм для оппозиционно настроенных деятелей культуры.

В приоритетном порядке билеты на них получат участники арт-групп, модные художники, актёры и урбанисты.

На организацию рейсов будут направлены средства, освободившиеся после закрытия театра «Современник» и Гоголь-центра в Москве. Для того, чтобы записаться на рейс, достаточно подать в МФЦ по месту жительства заявление, к которому необходимо приложить скриншоты своих постов в соцсетях с критикой режима, а также доказательства участия в культурной жизни страны. Пароход отвезёт оппозиционеров в Стокгольм через воды Финского залива, наполненные айсбергами и плавучими льдинами.

Романтика морских путешествий поможет деятелям культуры почувствовать себя в роли Леонардо Ди Каприо.

– Нас часто обвиняют в том, что мы – тюрьма народов. Это не так. У нас границы открыты. Все желающие могут покинуть нашу страну и отправиться туда, где их свободное и независимое творчество оценят по достоинству. Например, в Стокгольм. Швеция, как известно, одна из крупнейших демократий в мире, которая к тому же охотно принимает мигрантов. Огромному количеству людей, если этих гениев всё ещё можно называть людьми, там будет самое место. В крайнем случае они смогут участвовать по пятницам в акциях протеста Греты Тунберг, – заявил замминистра культуры Николай Ягодин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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