 

Вдова Михаила Круга назвала его предсмертные слова

12.02.2021, 9:22, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вдова певца Михаила Круга пояснила о его последних предсмертных словах. Музыкант после нападения погиб не сразу и еще некоторое время находился в сознании, не понимая, что на самом деле он умирает.
Нападение на Михаила Круга и его семью было совершено летом 2002 года. Он тогда находился в загородном доме в Твери. В певца несколько раз выстрелили, после чего преступники скрылись, а музыканту вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у Круга сильное кровотечение, требовавшее срочной госпитализации.

Однако певца волновало не собственно самочувствие, а состояние супруги. Когда он ощутил очень сильную боль, то последнее, что певец произнес, было имя жены: «Ирочка». Затем Михаила Круга отвезли в больницу. Там во время подготовки к операции музыкант даже отшучивался о своем будущем. Но с хирургического стола ему встать было не суждено. Певцу не удалось перенести наркоз.

Источник: riafan.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Мнение: Предупреждение

16.10 / Мнение: Коротко по Карабаху. 15.10.2020

21.11 / Поиском молодежных проектов в области национальной политики занято ФГБУ «Дом народов России»

22.10 / Мнение: Игра: психолог и клиент

23.09 / Квартиру Любови Успенской в США оценили в 2 млн долларов

10.01 / “Ты должен ценить это”: Виктория Боня рассказала о своем непростом детстве

04.07 / На юго-западе США тысячи кроликов умирают от вируса, прозванного заячьей эболой

28.08 / Политолог: Власть в Белоруссии может пасть за час при одном условии

25.09 / Евгений Понасенков возглавил партию в Приднестровье

05.11 / В Ростовской области мальчик со сломанными руками спас сестру из пожара

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска