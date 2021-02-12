Вдова Михаила Круга назвала его предсмертные слова

12.02.2021, 9:22, Разное

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Вдова певца Михаила Круга пояснила о его последних предсмертных словах. Музыкант после нападения погиб не сразу и еще некоторое время находился в сознании, не понимая, что на самом деле он умирает.

Нападение на Михаила Круга и его семью было совершено летом 2002 года. Он тогда находился в загородном доме в Твери. В певца несколько раз выстрелили, после чего преступники скрылись, а музыканту вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у Круга сильное кровотечение, требовавшее срочной госпитализации.

Однако певца волновало не собственно самочувствие, а состояние супруги. Когда он ощутил очень сильную боль, то последнее, что певец произнес, было имя жены: «Ирочка». Затем Михаила Круга отвезли в больницу. Там во время подготовки к операции музыкант даже отшучивался о своем будущем. Но с хирургического стола ему встать было не суждено. Певцу не удалось перенести наркоз.

Источник: riafan.ru