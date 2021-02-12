Начались продажи недорогого аналога Ford F-150 Raptor

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12.02.2021, 9:20, Новости дня
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На китайском рынке начались продажи нового пикапа, который является аналогом для легендарной модели Ford F-150 Raptor.

В свою очередь, речь идет о новинке Foton General G9, которую уже можно предварительно заказать. По внешнему виду автомобили практически идентичные, однако стоимость китайского экземпляра в пять раз дешевле. Под капотом General G9 установлен 2-литровый бензиновый двигатель на 238 л.с. мощности. Также клиенты смогут выбрать упрощенную модификацию с отдачей 163 л.с.

Также указывают, что новинка обладает автоматической трансмиссией и задним приводом. В расширенной комплектации применят систему полного привода, кожаные кресла, а также камеру кругового обзора и мультимедийный комплекс.



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