Great Wall демонстрирует рекордные продажи в мире

12.02.2021, 9:20, Новости дня

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Китайская компания Great Wall продала в январе порядка 139 тысяч новых машин, что свидетельствует о приросте на 73%.

Кроме того, данные приведены исключительно за показатели на внутреннем рынке. Более того, в прошлом месяце также реализовали свыше 94,5 тысяч новых паркетников Haval, что соответствует увеличению продаж на 61% по сравнению с прошлым годом. Также следует выделить, что самым продаваемым оказался новый кроссовер Great Wall Pao, реализованный в количестве 12 тысяч единиц.

Что касается объемов продаж на рынке России, то здесь прирост достигает 28%, тогда как за прошлый месяц местные клиенты приобрели порядка 1,5 тысяч новых машин от китайского бренда Great Wall. До конца текущего года прогнозируется продолжение положительной динамики.