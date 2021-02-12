 

За сутки в Украине подтвердили более 4,7 тыс. случаев COVID-19

12.02.2021, 9:16, Новости дня
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За прошлые сутки в Украине подтвердили 4773 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в Facebook 12 февраля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди заболевших – 212 медиков и 326 детей.

Умерло за сутки 116 человек, выздоровело – 7211, госпитализированы – 2 тыс.

За все время эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 262 867 человек, 24 174 заболевших умерли, 1 106 155 – выздоровели.

11 февраля в стране провели 40 899 тестирований на коронавирус, в частности 25 835 – методом ПЦР, 15 064 – методом ИФА. За все время эпидемии в Украине провели более 6,5 млн ПЦР-тестов.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373) областях, Киеве (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях”, – написал министр.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/873466839862979

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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