Росcийские проправительственные СМИ сообщили, что в день массовых уличных акций в РФ готовятся теракты

12.02.2021, 9:16, Новости дня

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Террористы запрещенной в России организации “Хайят Тахрир аш-Шам” готовят боевиков для совершения преступлений в различных городах России в местах проведения массовых уличных акций.

Об этом 11 февраля сообщили российские агентства ТАСС и “РИА-Новости”, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По данным источников, лидеры группировки ведут подготовку рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах.

Напомним, 23-го и 31 января по всей России прошли массовые акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. 17 января он вернулся в РФ из Германии, где лечился после отравления отравляющим веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина

После возвращения в РФ его сразу же задержали по делу “Ив Роше” и отправили под арест на 30 суток (в 2014 году он получил по этому делу условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В тот же день в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными.

На 14 февраля соратники Навального анонсировали новую акцию, которая, по их словам, пройдет “хитрее”. Они призвали жителей больших российских городов в 20.00 выйти во дворы домов и постоять 15 минут с включенным фонариком мобильного телефона.