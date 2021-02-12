 

ВОЗ рекомендовала вакцину AstraZeneca от COVID-19 взрослым старше 18 лет и пожилым людям

12.02.2021, 9:16, Новости дня
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Всемирная организация здравоохранения рекомендовала использовать вакцину от коронавируса AZD1222 производства британско-шведской компании AstraZeneca всем взрослым старше 18 лет. Об этом говорится в отчете на сайте организации от 11 февраля.

Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) считают, что приоритет в вакцинации следует отдавать медицинским работникам и пожилым людям в возрасте 65 лет и старше. Вакцину следует вводить в две дозы с интервалом от восьми до 12 недель. Иммунные реакции, вызванные вакцинацией пожилых людей, схожи с реакциями у лиц других возрастных групп, говорится в документе.

Вакцинация препаратом AstraZeneca рекомендуется людям с сопутствующими заболеваниями (ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, респираторные заболевания и диабет), которые повышают риск осложнений от COVID-19.

В тоже время пока недостаточно данных для рекомендации вакцины AstraZeneca ВИЧ-инфицированным, людям с аутоиммунными заболеваниями или с ослабленным иммунитетом. ВОЗ располагает недостаточными данными, чтобы подтвердить эффективность препарата для беременных женщин.  

Вакцина AZD1222 имеет эффективность 63,09% против коронавируса, отметили в ВОЗ. препарат показывает эффективность и против мутировавших вариантов коронавируса.

“Страны должны оценивать риски и преимущества с учетом своей эпидемиологической ситуации”, – сказано в говорится в документе.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 29 января разрешило применение вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca на территории Европейского союза. В этот же день поставки вакцины на территории ЕС одобрила Еврокомиссия. Вакцина AstraZeneca стала третьим препаратом против коронавируса, рекомендованным для использования и разрешенным для поставок в Евросоюзе. Ранее ЕМА разрешило применение американских вакцин производства Pfizer/BioNTech и Moderna.

Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Использование вакцины против коронавируса одобрили Индия, Мексика, Бразилия. Постоянный комитет по вакцинации Stiko при Институте вирусологии имени Роберта Коха в Германии 28 января рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca гражданам в возрасте от 18 до 64 лет.

Вакцина AstraZeneca стала третьим препаратом против коронавируса, рекомендованным для использования и разрешенным для поставок в Евросоюзе. Ранее ЕМА разрешило применение американских вакцин производства Pfizer/BioNTech и Moderna.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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