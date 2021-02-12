Осквернения памятника Бандере во Львове. Полиция задержала подозреваемых

12.02.2021, 9:16, Новости дня

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Правоохранители задержали нескольких человек. которые могут быть причастны к осквернению памятника лидеру украинских националистов Степану Бандере во Львове. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 11 февраля в Facebook.

Задержаные – 19-летний и 24-летний уроженцы Хмельницкой областистуденты одного из львовских вузов.

“По местам их проживания проведены санкционированные обыски с привлечением спецназа полиции Львовщины, во время которых были изъяты вещественные доказательства. Следователи уже сообщили злоумышленникам о подозрениях, вскоре суд изберет им меры”, – сказал начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области Василий Виконский.

Задержаным сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.297 Уголовного кодекса Украины (осквернение памятника, воздвигнутого в память лица, защищала независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, борца за независимость Украины в ХХ веке, участника партизанского движения, подпольщика). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет.

https://www.facebook.com/MVS.LVIV/posts/5582406028466423

Памятник Бандере во Львове облили красной краской в ночь на 5 февраля.

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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