 

В мире сделали более 159 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

12.02.2021, 9:16, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В мире по состоянию на 12 февраля сделали более 159 млн прививок от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Вакцинация стартовала в 76 странах.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

США – 48 млн доз;
Китай – 40,5 млн доз;
Страны ЕС – 19,4 млн доз;
Великобритания – 14 млн доз;
Индия – 7 млн доз.

При этом лидерами по числу доз на 100 человек являются Израиль (68,02), Сейшельские острова (50,06), Объединенные Арабские Эмираты (44,58), Великобритания (21,01) и Бахрейн (14,80).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 12 февраля коронавирус в мире подтвердили у 107,8 млн человек, жертвами инфекции стало 2 млн 368 тыс. человек, выздоровело 60,3 млн пациентов.

Украина прививать свое население еще не начинала. Старт вакцинации в стране наметили на середину февраля.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.11 / Как в книгах Азимова – Великобритания подумывает разместить в космосе солнечную электростанцию

12.08 / Главный инфекционист США не поверил в готовность российской вакцины от коронавируса

29.07 / Австралия отказалась вредить отношениям с Китаем на фоне роста давления США

03.09 / Киев заявил о готовности к жестким шагам в случае недружественных действий Минска

09.02 / Ефремов пробудет в московском СИЗО около двух месяцев

04.08 / Лукашенко обвинил Россию во лжи и заявил о существовании планов переворота

01.02 / Назван срок передачи тральщика «Петр Ильичев» ТОФ

10.07 / Нидерланды решили подать в ЕСПЧ на Россию по делу MH17

28.10 / NBC – пандемия мешает Трампу повторить успех предвыборной кампании 2016 года

25.06 / МИД Украины назвал провокацией проведение военных “парадов” в Крыму, Донецке и Луганске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска