Под завалами взорвавшегося во Владикавказе магазина людей не обнаружили
12.02.2021, 9:02,
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Министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев сообщил, что пострадавших после взрыва в супермаркете во Владикавказе нет. Охранника супермаркета достали живым из-под завалов.
«На данный момент, по данным скорой помощи, в городе Владикавказ пострадавших нет, обращений также нет. Со слов сотрудников МЧС, под завалами также не обнаружено пострадавших», – сказал он ТАСС.
В экстренных службах отметили, что охранника супермаркета достали живым из-под завалов. В настоящее время ему оказывают медицинскую помощь. По предварительным данным, больше под завалами никого нет.
В пятницу утром в экстренных службах сообщили о мощном взрыве в супермаркете во Владикавказе. Сообщалось, что одноэтажное здание магазина полностью разрушено.
Предварительной причиной инцидента в супермаркете во Владикавказе назван взрыв газа.
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