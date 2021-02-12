Под завалами взорвавшегося во Владикавказе магазина людей не обнаружили

12.02.2021, 9:02, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев сообщил, что пострадавших после взрыва в супермаркете во Владикавказе нет. Охранника супермаркета достали живым из-под завалов.

«На данный момент, по данным скорой помощи, в городе Владикавказ пострадавших нет, обращений также нет. Со слов сотрудников МЧС, под завалами также не обнаружено пострадавших», – сказал он ТАСС.

В экстренных службах отметили, что охранника супермаркета достали живым из-под завалов. В настоящее время ему оказывают медицинскую помощь. По предварительным данным, больше под завалами никого нет.

В пятницу утром в экстренных службах сообщили о мощном взрыве в супермаркете во Владикавказе. Сообщалось, что одноэтажное здание магазина полностью разрушено.

Предварительной причиной инцидента в супермаркете во Владикавказе назван взрыв газа.