Союз биатлонистов РФ не согласился с ограничениями IBU на чемпионате мира

12.02.2021, 9:02, Новости дня

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Союз биатлонистов РФ (СБР) направил официальное письмо руководству Международного союза биатлонистов (IBU), в котором выразил несогласие с ограничением на использование во время чемпионата мира официального названия и цветного логотипа организации без изображения государственного флага России, информирует пресс-служба СБР.

«Мы считаем, что руководство IBU в своих требованиях выходит за рамки предписаний решения Спортивного арбитражного суда (CAS), по сути нарушая их, так как упомянутое решение однозначно допускает использование цветов российского флага участниками соревнований. Более того, уже есть прецеденты – в январе 2021 года проводился чемпионат мира по гандболу, и там международная федерация согласовала использование логотипа Федерации гандбола России, на котором также присутствуют цвета флага нашей страны. ВАДА, которое очень внимательно относится к исполнению всеми сторонами решений САS, никаких возражений не выразило», – передает ТАСС сообщение СБР.

«Наш случай ничем не отличается, мы провели юридическую экспертизу, и заключение специалистов подтвердило нашу позицию. Требования IBU чрезмерны и не соответствуют правовой и реальной ситуации, сформированной решением CAS. Более того, IBU в данном случае нарушает не только решения спортивного арбитража, но и собственные основополагающие документы, на что мы аргументированно и детально указали в письме. Ожидаем, что удастся найти с IBU компромиссное решение, которое устроит все стороны, не прибегая к обращению в Спортивный арбитражный суд», – добавляется в заявлении СБР.

Чемпионат мира проходит в словенской Поклюке.

Напомним, в декабре CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады.

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