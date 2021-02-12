Глава оргкомитета Игр в Токио ушел в отставку из-за сексистских высказываний

12.02.2021, 9:02, Новости дня

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Глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Есиро Мори уходит в отставку на фоне скандала вокруг допущенных им сексистских высказываний.

«С сегодняшнего дня я ухожу в отставку со своего поста. Я принес большие неудобства своими неподобающими высказываниями», – передает ТАСС слова Мори в ходе заседания Исполнительного совета оргкомитета «Токио-2020».

Глава оргкомитета «Токио – 2020», экс-премьер и видный деятель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мори оказался в центре скандала из-за высказываний о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. Он объяснил это тем, что женщины, по его мнению, выступают слишком долго и каждая из них считает необходимым что-то сказать. Слова Мори вызвали скандал. Он уже несколько раз извинялся и допустил возможность ухода в отставку.

Согласно данным социологического опроса агентства Киодо, почти 60% жителей Японии считают, что нынешний глава оргкомитета Олимпийских игр в Токио не подходит для занимаемого им поста. Лишь 6,8% участников исследования заявили, что Мори удовлетворяет всем необходимым требованиям.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио – 2020» сохранено.