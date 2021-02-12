Бывшая жена короля Малайзии попала в ДТП в Москве

12.02.2021, 8:58, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Победительница конкурса “Мисс Москва-2015” Оксана Воеводина попала в аварию на севере столицы. Об этом девушка рассказала в соцсетях.

Инцидент произошёл в районе станции метро “Аэропорт”. По словам Воеводиной, её автомобиль врезался в стоящую впереди машину. Модель успела нажать на тормоз, но из-за наледи транспортное средство начало скользить. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает Пятый канал.

Напомним, что в конце 2018 года Оксана Воеводина вышла замуж за короля Малайзии султана Келантан Мухаммада V и родила ему наследника. Однако в 2019 году пара расторгла отношения, передаёт “Общественная служба новостей”.