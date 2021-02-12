Мощный взрыв прогремел во Владикавказе: есть раненые

12.02.2021, 8:58, Разное

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В одном из супермаркетов Владикавказа в пятницу утром произошёл мощный взрыв. СМИ сообщили, что в результате происшествия есть раненые и пострадавшие.

Инцидент произошёл в доме №1А на улице Гапкаева. По предварительным данным, взрыв прогремел в подвале, где хранились кислородные баллоны. Поэтому сотрудники экстренных служб полагают, что авария была как-то связана с газом, однако точные причины происшествия пока не установлены, сообщает телеканал “360”.

В Сети вскоре появились первые кадры с места событий. На них отчётливо видно, что одноэтажное здание, в котором располагался магазин “Магнит”, было полностью уничтожено. В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы, где могут находиться люди, пишет RT.

По словам очевидцев происшествия, от постройки остались одни руины. Однако жители близлежащих домов не пострадали, передаёт телеканал “Царьград”.