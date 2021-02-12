Мощный взрыв прогремел во Владикавказе: есть раненые
12.02.2021, 8:58,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
В одном из супермаркетов Владикавказа в пятницу утром произошёл мощный взрыв. СМИ сообщили, что в результате происшествия есть раненые и пострадавшие.
Инцидент произошёл в доме №1А на улице Гапкаева. По предварительным данным, взрыв прогремел в подвале, где хранились кислородные баллоны. Поэтому сотрудники экстренных служб полагают, что авария была как-то связана с газом, однако точные причины происшествия пока не установлены, сообщает телеканал “360”.
В Сети вскоре появились первые кадры с места событий. На них отчётливо видно, что одноэтажное здание, в котором располагался магазин “Магнит”, было полностью уничтожено. В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы, где могут находиться люди, пишет RT.
По словам очевидцев происшествия, от постройки остались одни руины. Однако жители близлежащих домов не пострадали, передаёт телеканал “Царьград”.
Смотреть комментарии → Комментариев нет