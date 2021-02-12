Барановская украсила к китайскому Новому году особняк за миллион долларов

12.02.2021, 8:28, Разное

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Бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина украсила свой особняк стоимостью более 1 миллиона долларов к китайскому Новому году, наступившему 12 февраля. Новыми кадрами Юлия Барановская поделилась с поклонниками в Instagram.

К китайскому Новому году Юлия Барановская украсила гостиную красными фонарями. Также в комнате она поставила стол с необычной сервировкой розово-бежевого оттенка. За кадром телеведущая добавляет, что так они решили отметить праздник.

Ранее Юлия Барановская жаловалась, что Андрей Аршавин не интересуется ее жизнью и не воспитывает троих детей. Телеведущая обращалась к нему за помощью, чтобы тот устроил Арсения в футбольную школу, но спортсмен ей отказал.

Источник: radiokp.ru