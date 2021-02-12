 

Гривна к евро подешевела до 33,81 грн/€

12.02.2021, 8:22, Новости дня
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 12 февраля.

Гривна к доллару США подешевела на семь копеек – с 27,77 грн/$ до 27,84 грн/$.

К евро гривна подешевела на 14 копеек – с 33,67 грн/€ до 33,81 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,76 грн за 10 руб. до 3,78 грн за 10 руб.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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