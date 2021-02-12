 

В мире коронавирус подтвердили у почти 108 млн человек

12.02.2021, 8:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире по состоянию на утро 12 февраля достигло почти 107,8 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами заболевания стало 2 млн 368 тыс. человек, выздоровело 60,3 млн пациентов.

Странами с наибольшим распространением вируса являются:

США (27,4 млн заболевших, 475,3 тыс. умерших);
Индия (10,88 млн заболевших, 155,4 тыс. умерших, 10,6 млн выздоровевших);
Бразилия (9,7 млн заболевших, 236,2 тыс. умерших, 8,6 млн выздоровевших);
Великобритания (4 млн заболевших, 115,7 тыс. умерших);
Россия (3,98 млн заболевших, 77,4 тыс. умерших, 3,5 млн выздоровевших).

Украина в списке на 17-м месте.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10 / Мнения: Ирину Славину сжег психоз

26.11 / На “Электротяжмаше” началась реализация программы финансового оздоровления – Фонд госимущества

13.01 / Экс-разведчик КГБ Швец: До 20 января сторонники Трампа могут предпринять акции, подобные захвату Капитолия, а может и более опасные

20.12 / Apple закрыла все магазины в Калифорнии из-за распространения COVID-19

23.10 / Макрон не исключил введение карантина во Франции

18.12 / Ученые создали «умную» майку для спортсменов

13.07 / Глава USAGM высказался в защиту своих кадровых решений

08.12 / NBC – у Джулиани диагностировали COVID-19 — Трамп поделился в Twitter

22.07 / Безработица и урезание зарплат вгоняют США в глубокий экономический кризис

10.02 / “Потеряли лишь 4,5% ВВП”. Шмыгаль заявил, что Украина мягче всех среди стран ЕС прошла экономический кризис

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска