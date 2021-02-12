В мире коронавирус подтвердили у почти 108 млн человек
12.02.2021, 8:22,
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Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире по состоянию на утро 12 февраля достигло почти 107,8 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
Жертвами заболевания стало 2 млн 368 тыс. человек, выздоровело 60,3 млн пациентов.
Странами с наибольшим распространением вируса являются:
США (27,4 млн заболевших, 475,3 тыс. умерших);
Индия (10,88 млн заболевших, 155,4 тыс. умерших, 10,6 млн выздоровевших);
Бразилия (9,7 млн заболевших, 236,2 тыс. умерших, 8,6 млн выздоровевших);
Великобритания (4 млн заболевших, 115,7 тыс. умерших);
Россия (3,98 млн заболевших, 77,4 тыс. умерших, 3,5 млн выздоровевших).
Украина в списке на 17-м месте.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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