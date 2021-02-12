 

Актер Епифанцев подрался в баре в Санкт-Петербурге

12.02.2021, 8:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Актер Владимир Епифанцев стал участником потасовки в одном из баров в Санкт-Петербурге.

По информации телеканала, драка произошла после премьеры фильма «Дочь тьмы», где его бывшая жена актриса Анастасия Веденская играла главную роль, информирует «Пятый канал».

По предварительным данным, в ходе вечеринки у Веденской возник конфликт со знакомой режиссера киноленты. Как рассказала «Пятому каналу» сама артистка, девушка неожиданно проявила агрессию и бросила в нее пивной бокал.

В разборку вмешался Епифанцев, который, как утверждает телеканал, в этот момент был без обуви. Он со всей силой оттолкнул обидчицу бывшей жены. После этого актер ввязался в драку с мужчиной, который также был участником посиделок.

Веденская уточнила, что в результате случившегося у нее разбит лоб. Она написала на обидчиков заявление в полицию.

Как отметили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, девушку, бросившую пивной стакан в актрису, задержали и передали в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что актера Сами Насери избили в Москве.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / У черных носорогов в неволе развивается гемохроматоз

20.10 / УЕФА запретил матчи в Азербайджане и Армении

28.11 / Уманский: Если прекратить схематоз в налоговой и на таможне, в год можно получить больше 100 млрд

26.01 / “Это водораздел”. СМИ выяснили, что Арахамия пригрозил исключением из фракции группе нардепов от “Слуги народа”

10.07 / Около 2 млрд тонн углекислого газа из атмосферы сможет поглотить каменная пыль

28.06 / В Польше будет второй тур президентских выборов – экзит-полл

29.10 / Жмак: Износ электровозов и тепловозов “Укрзалізниці” составляет 96%, грузовых вагонов – 89%, пассажирских – 88%

17.07 / В Европарламенте выступили против памятника Ленину в Германии

14.07 / В Украине третий день менее 700 новых случаев коронавируса

19.08 / Появились данные о самолете ФСБ в Минске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска