Актер Епифанцев подрался в баре в Санкт-Петербурге

12.02.2021, 8:00, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Актер Владимир Епифанцев стал участником потасовки в одном из баров в Санкт-Петербурге.

По информации телеканала, драка произошла после премьеры фильма «Дочь тьмы», где его бывшая жена актриса Анастасия Веденская играла главную роль, информирует «Пятый канал».

По предварительным данным, в ходе вечеринки у Веденской возник конфликт со знакомой режиссера киноленты. Как рассказала «Пятому каналу» сама артистка, девушка неожиданно проявила агрессию и бросила в нее пивной бокал.

В разборку вмешался Епифанцев, который, как утверждает телеканал, в этот момент был без обуви. Он со всей силой оттолкнул обидчицу бывшей жены. После этого актер ввязался в драку с мужчиной, который также был участником посиделок.

Веденская уточнила, что в результате случившегося у нее разбит лоб. Она написала на обидчиков заявление в полицию.

Как отметили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, девушку, бросившую пивной стакан в актрису, задержали и передали в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что актера Сами Насери избили в Москве.